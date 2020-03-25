不受疫情干擾 調查：6成5企業按原計畫徵才

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）武漢肺炎疫情蔓延，人力銀行調查顯示，有6成5企業表示不受疫情干擾，將照原訂計畫徵才，不過，有13.7%企業因為疫情暫緩招募計畫，其中又以民生服務業比例最高。

1111人力銀行今天公布「企業第2季徵才意向調查」， 調查發現，有4成3企業對第2季景氣抱持著悲觀的看法，5成持平看待，認為景氣樂觀的僅有6.6%；以產業別分析，對景氣最悲觀產業為民生服務業，相對樂觀的則是工商服務業。

疫情雖持續蔓延，不過有65.3%企業表示會依照原訂計畫徵才，但13.7%企業則因為疫情暫緩計畫，其中又以民生服務業暫緩徵才比例最高，其次則是百貨業。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，受到疫情影響，民生服務業成重災區，觀光旅遊業出團停擺，餐飲業、百貨業也因疫情業績大幅衰退。部分業者祭出董事不支薪、高層減薪等措施，藉此減少支出，也會導致徵才量能縮減。

何啟聖說，工商服務業包括中信金控、元大金控、國泰金控、富邦金控等徵才計畫陸續開跑。也有不少醫療業預計徵才，顯見疫情蔓延，也讓企業對相關人力需求增加。

此外，資訊科技業也有意擴大徵才，像是半導體設備廠艾司摩爾（ASML）則將擴大在台徵才，招聘類別橫跨客戶支援、系統裝機、系統升級等工程師，年薪百萬起跳。

1111人力銀行在9日至23日間進行「企業第2季徵才意向調查」，進行立意抽樣調查，有效樣本數946份。（編輯：趙蔚蘭）1090325