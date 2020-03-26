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武漢肺炎一詞被消失 中國官媒竄改過往新聞報導
首頁 / 產經

疫情衝擊經濟成長 陳美伶：盡全力保2

最新更新：2020/03/26 12:06

（中央社記者潘姿羽台北26日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，台灣經濟成長率面臨「保2」危機，國發會主委陳美伶今天表示，會盡全力把經濟成長保住，除了擴大紓困跟振興方案，也應該掌握這波數位經濟的利基，協助中小企業轉型。

今年初爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），短時間內全球累積病例數與死亡人數均遠超過2003年SARS時期，世界衛生組織（WHO）並將疫情列為「全球大流行」，使得經濟前景更為嚴峻。

由於疫情已經對實體經濟造成衝擊，主計總處、中央銀行紛紛下修2020年經濟成長率預測值至2.37%、1.92%，國內智庫元大寶華綜合經濟研究院25日發布最新經濟預測，更大舉下修至1.5%。

立法院經濟委員會今天邀請陳美伶進行報告，立委關切在疫情衝擊之下，政府要如何讓經濟成長率「保2」；她表示，當然會盡全力把經濟成長率保住，政府沒有悲觀的權利，只有繼續努力，但隨著疫情的擴大，其實也沒有太樂觀的本錢。

陳美伶接著說明，除了擴大紓困跟振興方案，加大投資、提高公共建設執行率，都是盡力穩住經濟的做法；立委詢問，需不需要提升紓困規模，她回應，先持續觀察疫情狀況。

儘管疫情衝擊消費信心，政府部會、國內智庫均指出，隨著數位經濟蓬勃發展，「宅經濟」有望撐起部分內需動能；陳美伶也說，這波疫情其實有機會化危機為轉機，掌握數位經濟的利基，讓宅經濟當中的平台經濟、訂閱經濟、串流等更為蓬勃，如果所有中小企業都能轉型、擁抱數位經濟，甚至可以開創下一波經濟前景。

此外，國發會預計27日發布2月景氣燈號，也成為外界關注的總體經濟指標，陳美伶表示，從台灣2月受到疫情的影響、管控情況來判斷，景氣燈號表現理論上不至於太差。（編輯：張均懋）1090326

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