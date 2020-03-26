北美疫情擴散 關中：庫存充足影響小

（中央社記者江明晏台北26日電）在美有銷售據點的關中今天表示，北美疫情擴散，關中停業門市少，並強化電商，加上庫存充足影響不大；關中並公佈，去年每股賺1.9元，擬配每股現金股利1元、股票股利1元。

全球熱源居家產品大廠關中2019年合併營收為新台幣24.44億元，較2018年微幅減少3.85%，由於集團持續優化戶外烤肉爐業務體質，加上近年推動自有品牌產品研發、行銷費用，以及美元貶值影響匯兌損失，2019年全年稅後淨利0.46億元、稅後每股盈餘（EPS）1.9元，年減約4成。

關中2019年安全閥產品與戶外烤肉爐各占整體營收比重48.3%及49.9%。

關中董事會並決議通過2019年股利政策，考量公司財務體質健全且營運現金充沛，擬配發每股現金股利1元、股票股利1元，股利配發率達105%。

目前因肺炎疫情擴散，關中表示，旗下北美Barbeques Galore門市僅拉斯維加斯及加州共2家門市暫停營業，其餘共18間門市都正常營業，並強化線上電商平台銷售。集團於美國戶外烤肉爐產品、安全閥業務相關產品約有2個月庫存量，仍可支應門市與客戶訂單需求，評估對公司整體營運影響不大。

展望2020年上半年營運，關中積極開拓多元應用領域發展，看好有機會在旗下安全閥、戶外烤肉爐、環保熱源居家品牌三大業務穩健成長，挹注集團未來營運。（編輯：鄭雪文）1090326