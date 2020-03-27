紅馬-KY去年轉盈每股賺3.79元 創3年新高

（中央社記者江明晏台北27日電）紅馬-KY獲利結構轉佳，2019年每股賺3.79元，較前年轉虧為盈，且為3年新高，今年將持續拓展故鄉納稅B2B平台業務，伴手禮業務則評估疫情影響程度與對策。

日本伴手禮大廠紅馬-KY公布，2019年全年合併營收為新台幣60.6億元，本期淨利歸屬於母公司業主1.8億元，每股稅後盈餘（EPS）3.79元，相較2018年已轉虧為盈，並且為3年來新高。

紅馬-KY並於董事會通過2019年度盈餘分配案，將配發現金股利1元，配發率為26％。

紅馬-KY表示，2019年轉虧為盈，主要受惠故鄉納稅B2B平台Furusato 360的跨平台推廣效益顯現，帶動手續費收入比重明顯增加，由於手續費收入毛利幾乎等同於淨利，推升公司2019年毛利率達42％，較2018年增加2個百分點。

加上紅馬-KY進行組織改造，加強營業費用控管有成，2019年營業費用率為39％，較2018年下降3個百分點，其中的推銷費用也年減少3個百分點，公司獲利結構轉佳。

展望2020年，紅馬-KY表示，將持續拓展故鄉納稅B2B平台業務，持續與日本其他大型入口網站合作，並增加自治體簽約合作家數與入口網站刊登數，故鄉納稅業務可望持續成長；在伴手禮業務方面，因受到武漢肺炎疫情的影響，公司正慎重評估影響程度與對策，並盡速執行。

此外，紅馬今年將推展兩項新事業，包括地方創生平台OWL，連結自治體生鮮業者與日本特色餐廳，為消費者提供更好的餐飲體驗，並增加在地小農收入；而公司將原租用的大阪Orbi展館改建為日本最大電競賽事場館REDEE，已於3月1日正式開幕，進軍日本電競賽事市場，均可望為公司營運再添成長動能。（編輯：趙蔚蘭）1090327