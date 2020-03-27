疫情波及飯店業 盛治仁：建議相互結盟

（中央社記者江明晏台北27日電）疫情衝擊飯店業住房率，老爺、雲朗、凱撒觀察，台北市飯店是重災區，但郊區度假型旅宿影響相對小，雲品總經理盛治仁表示，市場不見得會大者恆大，盼業者共好互相結盟。

疫情衝擊觀光產業，老爺、雲朗、凱撒三大集團首度聯手，發行CLR聯合通用券給旗下1萬名飯店與關係企業員工平均每人新台幣1萬元，以企業原有的員工旅遊基金，再由業主擴大加碼，發行達1億元的聯合通用券，可於三大集團30家飯店住宿使用，刺激國內消費。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情升溫，台灣加強出入境管制，重擊觀光旅遊產業鏈，旅行社、飯店民宿業全面受影響。

行政院近日拍板，對觀光旅宿業的艱困企業薪資補助方案加碼一倍，未採用勞動部「減班休息補助」、減薪未達2成的員工，由政府補助原薪資4成，上限新台幣2萬元。也就是員工這8成薪資中，由政府分攤4成、企業分攤4成。該方案共補助3個月，4月到6月可申請，盼穩住該產業的14萬名從業勞工。

盛治仁表示，三大集團確定近期內不會考慮放無薪假，也不會減薪。

他提到，政府這一階段做的事情讓業界有感，直接補貼薪水是過去沒有做過，但畢竟需要紓困的產業太多，感謝政府已做到很貼近需求，民間企業要更努力思考自己能做什麼，未來會持續串聯產業之間和跨產業的合作。

盛治仁說，這波疫情下，他不認為必定是大者恆大，因為飯店客層本來就有多元分布，三家集團都是四星、五星級，有固定客層，但不覺得要把比較小的飯店淘汰，希望不同定位的所有業者都共好，建議大家互相結盟，在疫情之際，激盪出新的做法。

老爺酒店集團執行長沈方正表示，觀察這波疫情，觀光業受影響很重，台北市算是重災區，因為國際旅客衰退影響最大，先前和其他同業開玩笑說，有10%以上就算很好，度假型的旅宿影響相對小，除了團客之外，畢竟旅遊需求還是在，國旅散客也相對好，好在三大集團各類與各地區飯店都有，加上有其他不同產業，平均調配下來還能「喘息」。（編輯：郭萍英）1090327