大型廠辦案興起 意外燒出營建缺工壓力鍋

（中央社記者潘羿菁台北29日電）台商回台推升廠辦案增溫，不過近期營建業者透露，營造缺工是長年現象，但是台積電等重量級廠辦案，對人力磁吸效應強，其他工程找人更困難，一舉將缺工壓力鍋掀開。

今年1月中旬，當時興富發正舉行集團尾牙，總裁鄭欽天大吐苦水，缺工問題，即便營建工薪資調漲4倍也不一定找得到人。

一家台灣前5大鋼構廠主管分析，其實台灣土木與營造工程長年存在缺工問題，只是今年更為嚴重，原因無他，去年下半年以來國內廠辦案量持續增加，以及公辦都更案也陸續推出，讓人力需求吃緊，又碰到台積電在南科擴建案，「比起一般工程工期約2、3年，台積電的工期都要短於一般工程，很壓縮呀」。

業者說，要趕工勢必需投入更多人力，造成其他建案的排擠效應，這也是為何營造廠與建商會特別感受到今年人力供需失衡，更甚以往。

中鋼構發言人王永志坦言，早在年初已預料今年缺工困境，將是中鋼構一大挑戰，為了要如期完工，內部已擬好兩大因應對策，包括增加外發比例，也就是增加協力廠家數；以及協助長期配合的協力廠，申請3K行業產業外籍勞工。

去年中鋼構外發比例約20%，預期今年將會超過30%；一旦提升外發比例，等於要犧牲接單毛利，中鋼構強調，會在如期完工的目標與合理利潤之間取得平衡。

今年2月日勝生集團搶下台鐵局高雄火車站站東舊宿舍都更案，擬斥資百億元打造商場與全齡住宅，儘管風光簽下合約，日勝生集團旗下泰誠營造董事長陳慶祥不諱言表示，當前缺工問題，也讓公司被迫思考向政府申請引進外勞。

若確定遞件申請，將是泰誠營造首次申請外勞專案。

但引進外勞並非萬靈丹，陳慶祥舉例，部分現場施工需要專業技能，如果沒有事先到面試外勞技能，即使申請成功，來工地報到後，因為什麼都不會做，也只能做雜工，效益並不大。

9成比重營造案承接公共工程的工信工程也難逃缺工窘境，工信認為，目前本國勞工都難找了，更遑論外籍勞工引進問題。（編輯：林淑媛）1090329