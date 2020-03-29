經濟部週末不休息 承諾盡速端服務業紓困方案

（中央社記者潘姿羽台北29日電）為了穩定台灣經濟，經濟部長沈榮津、行政院政務委員龔明鑫週末不休息，繼續為產業拚紓困，除了端出詳細的工業區跟加工區租金紓困內容，也承諾將盡快提出服務業紓困方案。

經濟部臉書粉絲團今天發布貼文指出，週末兩天經濟部團隊已經和婚紗業、餐飲業、百貨跟購物中心、在機場的零售餐飲業者，觀光區跟景點商圈 、配合航空跟飯店的洗衣業、以及會展產業等產業坐下來談，「這些平常支撐台灣內需消費的產業，現在因為防疫優先，國際觀光客跟群聚活動都大大下降，確實是遇到非常迫切的困難」。

貼文中提到，這些心急如焚的業者當中，不乏大家都熟悉的餐飲名店，或是米其林星級老店，他們都前來表達生意受損的辛苦。

經濟部因此承諾，只要產業願意努力生存，政府會當大家的後盾，將在最快時間內，提出艱困服務業紓困方案，讓大家一起努力撐過去。

行政院日前針對旅行、旅宿、民宿、遊樂業等觀光4大產業提出薪資補助，經濟部官員向中央社記者表示，這些產業屬於觀光上游產業，但下游許多業者也會連帶受影響，因此經部會針對這些連帶受影響的業者，端出紓困方案。

此外，經濟部今天也詳細說明經濟部管轄工業區跟加工區的土地租金優惠，只要沒有積欠違約金且正常營運的廠商，將提供租金、管理費、污水費的優惠。

工業區方面，租金可緩繳1年，分3年免息繳清；維護費減半收取；污水費緩繳1年，分3年平均攤還。

至於加工出口區，同樣有租金緩繳1年，分3年免息繳清的優惠；營業額衰退30%以上，管理費30%緩繳1年；污水費緩繳1年，分3年平均攤還；園區內經營的餐飲業，房租減半收取4個月。

經濟部補充，再生能源發電業者不適用租金及管理優惠；此外，工業區內公告為閒置土地，不適用維護費減半。（編輯：蘇龍麒）1090329