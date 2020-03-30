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國發基金擬認購特別股 援助新創營運資金度難關

最新更新：2020/03/30 11:55

（中央社記者潘姿羽台北30日電）武漢肺炎疫情衝擊台灣經濟，不少新創業者也受到重創。國發基金為了協助新創度過難關，今天將召開管理會，預計通過針對新創的紓困方案，擬採認購特別股方式，援助新創以6個月營運資金為原則。

國發基金執行秘書、國發會副主委鄭貞茂表示，近期許多新創事業向國發會反映遇到困難，部分業者受到疫情衝擊，可能沒有收入，但員工薪水、辦公室租金、備料成本等營運資金支出還是存在，但現在銀行連中小企業都不太理，何況新創，因此他們拿到資金相當不易。

國發會主委陳美伶聽到新創業者心聲，希望透過國發基金協助新創，下午國發基金管理會將討論此議題。

鄭貞茂透露，由於國發基金設置要點只有投資、融資兩塊業務，就目前擬定方案，擬採向新創認購特別股的方式，援助新創事業在這段非常時期所需要的營運資金，以6個月營運資金為原則，最長不超過1年。

不過這項方案仍需經過審查，鄭貞茂表示，除了最基本須符合新創條件，第一要證明被疫情衝擊，二是提出營運資金需要多少，「審查要點集中這兩塊」；而且為了把握時效，預計1個月會走完流程，速度相較過去方案更快。

至於匡列額度，鄭貞茂表示，目前政策立場是盡量支持、量力而為，國發基金會盡量幫忙。（編輯：張良知）1090330

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