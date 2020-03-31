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本土咖啡品牌搶攻輕食市場 東南亞推展計畫延遲

最新更新：2020/03/31 11:41
本土咖啡品牌cama café開出二代店，原定首季在東南亞拓店的計畫則因疫情延後。（cama café提供）中央社記者江明晏傳真 109年3月31日
本土咖啡品牌cama café開出二代店，原定首季在東南亞拓店的計畫則因疫情延後。（cama café提供）中央社記者江明晏傳真 109年3月31日

（中央社記者江明晏台北31日電）本土咖啡品牌cama宣布，全新二代店上線，全台共開出9家，主攻輕食市場，帶動單店業績成長；而原定首季開出東南亞首店的計畫則因疫情延後。

本土咖啡品牌cama繼2019年11月推出品牌旗艦店後，再度推出全新二代店「亮點門市」。二代店有別於過去外帶小型店的概念，改以20坪大小店點為主力，提供座位、輕食等，帶動單店業績增幅最高達2倍。

cama創辦人何炳霖表示，全新門市布局經過內部長時間策略討論，第一步透過品牌旗艦店設立，讓消費者了解14年來品牌價值，再融合在每一間新門市的設計細節中，相信今年將是cama很不一樣的一年。

目前cama已於台北、中壢、嘉義、高雄與宜蘭等地開立9家二代店門市，帶動來客成長1.5倍；咖啡豆品與器具販售等非飲品販售業績成長達33%。

此外，cama原先規劃今年第1季走出台灣，以代理方式於東南亞開出首家海外據點，但受到疫情影響，開店計畫延後。（編輯：郭無患）1090331

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