3月房市交易量萎縮 六都中高雄表現最弱

（中央社記者潘羿菁台北31日電）3月房仲交易統計陸續出爐，永慶與中信房屋3月交易量均呈現下降走勢，以永慶年減15%較大；各區域表現上，高雄年減幅度3成，為六都中房市最疲弱。

永慶房產集團研展中心今天發布3月交易量，與去年同期相比，全台交易量年減約15%，台北市、新北市、台中市、台南市年減幅度落在13%至21%區間，高雄市量縮衰退29%，跌幅最重；不過桃園逆勢成長，年增9%，新竹縣市則是持平，桃竹地區表現最為穩定。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，通常農曆年後民眾會加快看屋腳步，積極看屋、詢價，交易量會有大幅且明顯的成長，但今年受到新冠肺炎疫情影響，部分民眾轉趨觀望，觀察3月看屋量較2月略減5%左右，尤其是3月中下旬在各國疫情大爆發狀況下，民眾恐慌情緒明顯增加，看屋腳步更為放緩，預期第2季房市表現難樂觀。

中信房屋也於今天發布3月內部交易量，全台交易量相較去年同期衰退6.6%，台北市年減9.2%、新北市年減11.6%、台中市年減18.5%、高雄市年減31.7%，高雄衰退最大，足見該區域動能最為疲弱。不過仍有逆勢成長區域，為桃園市年增69.9%，台南市則是持平。

中信房屋分析，高雄跌幅深，主要因去年韓國瑜當選高雄市長後的1、2季房地產交易大增，使得去年3月基期墊高所致。目前高雄房市已回歸基本面，交易也回歸常態，造成年增率大幅衰減的現象。

至於桃園交易年增表現亮眼，主要是當地房價合宜吸引了外來人口，因而能為房市交易注入活水，造就出色的成交佳績。

中信房屋對於整體3月成交表現相對樂觀，中信房屋總經理張世宗認為，疫情讓部分「走馬看花」的買方暫時觀望，因此看屋量微減，不過也顯示目前還存留在市場上看屋的人多半為真實有意願的誠意準買方，因此相對成交機會大幅提升。

不過張世宗進一步指出，房地產市場反應的是中長期的信心狀態，目前市場以剛性自住需求為主。考慮到當前全球疫情未見趨緩，第2季交易表現仍有挑戰，後續仍要觀察疫情掌握的程度。（編輯：林淑媛）1090331