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FTA生效 香港產品出口菲律賓將逐步減稅

最新更新：2020/03/31 15:24

（中央社記者張謙香港31日電）香港與東南亞國協（ASEAN）簽定的自由貿易協定（FTA）正在區內逐步落實，當中涉及菲律賓部分預定於5月12日生效，屆時菲律賓將會逐步減免香港原產貨物關稅。

香港與東協已簽訂自貿協定和投資協定，但在落實上要視各成員國的處理程序和時間。

港府發言人31日表示，香港與東協自貿協定和投資協定所涉及的菲律賓部分將於5月12日生效。

發言人說，按照自貿協定所規定的貨物貿易部分，菲律賓將會逐步減免對香港原產貨物實施的關稅，涵蓋珠寶、服裝及衣服配件、鐘表和時鐘、玩具等。

發言人說，香港服務提供者同時可以在菲律賓享有更佳的商機和取得市場准入的法律保障，這些行業涉及商業服務、電訊服務、建造及相關工程服務、金融服務、旅遊及與旅行相關的服務，以及運輸服務。

另據投資協定，香港企業今後到菲律賓投資可以獲得公正和公平待遇，同時獲得保護和保障，投資和收益也可以自由轉移。

香港企業在投資被徵收或因戰爭、武裝衝突等事件引致投資損失時，菲方將會按照投資協定商訂的標準，給予相關補償。

截至目前，香港與東協簽定的自貿協定和投資協定已確定在寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南生效，只剩下汶萊、柬埔寨和印尼的生效日期尚待公布。（編輯：楊昇儒）1090331

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