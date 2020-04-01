大股東寶佳提案現金減資 東元：目前不宜

（中央社記者張建中新竹1日電）東元大股東寶佳資產提案辦理現金減資，東元表示，目前不宜辦理現金減資，並決定辦理2億股額度內私募普通股或特別股，充實營運資金及償還銀行借款。

東元今天公告股東會新增議案，寶佳資產提案辦理現金減資退還股東股款，董事會則新增提案辦理私募普通股或特別股案。

東元審計委員會認為，基於公司資金需求，並因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴散，使得經營面臨重大的不確定性，目前不宜辦理現金減資，寶佳資產提出的現金減資案，恐有損東元利益及發展。

因母公司現金流量已多數用於配發現金股利，東元審計委員會認為，若進行減資就無法支應正常營運所需。東元董事會決議去年度盈餘每股配發新台幣0.99元現金股息，總金額達19.48億元。

此外，海外子公司面臨更嚴重的疫情影響，相對母公司需要更多的資金因應未來的挑戰，東元審計委員會表示，疫情蔓延使全球供應鏈均受重大影響，公司必須增加備料以穩定生產，有更多流動資金需求。

東元還指出，疫情擴散引發市場資金流動性不足，各國企業均增持現金部位以因應經濟不確定性，若疫情持續，營收下降當可預期，當營收下降時，來自營業的現金流入減少，這時辦理減資將造成公司資金沈重壓力。

為充實營運資金、償還銀行借款及募集長期投資所需資本，東元董事會決議辦理2億股額度內私募普通股或特別股。

東元目前已發行股份總額19億6769萬2886股，截至3月24日止，寶佳集團（含寶佳資產管理公司、嘉源投資以及源通投資等3位聯合申報人）仍是東元第1大股東，對東元持股比重突破2成，已來到20.09%。（編輯：林孟汝）1090401