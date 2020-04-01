疫情衝擊來客數 8大餐飲組聯盟拚突圍

（中央社記者江明晏台北1日電）疫情衝擊餐飲業，來客數平均下滑約2成左右，全台8個餐飲集團涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、魔法咖哩等今天宣布組成餐飲聯盟，共推「居家套餐」7日組，瞄準自煮宅經濟商機。

疫情衝擊餐飲業，8個餐飲集團涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、哈肯舖手感烘焙、黑面蔡X滷春秋、樂檸漢堡、魔法咖哩、Pino Pizzeria Ristorante今天宣布組成餐飲聯盟，分別推出自家商品，組成「聯名居家套餐7日組」，目標一週銷售100至200組，盼第一階段能銷售千組。

豆府餐飲集團董事長吳柏勳表示，國家口罩隊40天內拚出92台機器，採取不分你我的團戰，終結口罩荒讓人感動，為此，餐飲業也團結起來，共計八大連鎖餐飲組成聯盟，共同推出「聯名居家套餐7日組」，消費者可以自由配成早餐、中餐、下午茶和晚餐，只要解凍、加熱就可食用，瞄準防疫帶動的自煮宅經濟商機。

莫凡彼餐飲集團總經理方立寰表示，在疫情影響之下，消費者多是選擇到大賣場購買可方便料理的泡麵、乾拌麵，或是方便保存的罐頭、米糧，大包裝的肉品和料理包一次開封就要吃好久，餐餐泡麵、罐頭也讓人覺得乏味和單調，外送平台又卡在僅能選擇25公里內的餐點或小吃。

方立寰表示，大家以為同行相忌，但其實這些餐飲集團本來就是好友，彼此就很常聯繫交流，這次也透過這個機會，組成聯盟一起出招突圍，集合起來才有力量。

業者表示，餐飲產業受到疫情影響，莫凡彼集團旗下據點3月業績年減3成，魔法咖哩總經理李明乾也坦言，2月業績受疫情影響，下滑約10%以上，3月和去年同期相比減少30%，預估4月的業績也不會很理想；豆府集團目前有46個據點，3月來客數較預期少了15%；樂檸在全台則有13家門市，3月來客數下滑約2成。（編輯：鄭雪文）1090401