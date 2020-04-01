線上台灣投資說明會 證交所邀33公司CEO

（中央社記者潘智義台北1日電）為搭建台灣優質企業與國際機構投資人溝通橋梁，台灣證券交易所今天宣布，4月6日至10日舉辦Taiwan CEO Week On Air線上台灣投資說明會，邀33家上市櫃公司執行長（CEO）與會。

證交所表示，此次與寬量國際財務顧問公司、群益金鼎證券共同舉辦線上台灣投資說明會，台灣上市櫃及興櫃公司CEO，能在防疫期間超越地域限制，暢通無礙與國際機構投資人對談。

線上投資說明會將邀請有「台灣先生」之稱，任職外資券商多年的寬量國際財務顧問公司策略長谷月涵演講。

證交所指出，每年於國內及國際重要金融中心舉辦台灣投資說明會，向國際法人推介台股優勢與投資價值。過去國際法人偏好與投資對象面對面交流，因此說明會皆以實地進行。近期受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，眾多實體會議取消或延期，連帶影響台灣上市櫃公司與國際法人交流機會。

因此，證交所聯合業者主動出擊，以創新數位方式舉辦一連5天的大型線上投資說明會，不但匯集台灣半導體、電子、傳產及金融產業上市櫃公司，也一舉擴大邀請全球機構投資人共襄盛舉。

投資說明會期間，除安排上市櫃公司與全球機構投資人進行會談外，將舉辦線上實況專題演講，由證交所及國際財經專家向與會投資人說明台股投資優勢。（編輯：林興盟）1090401