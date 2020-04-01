上櫃公司去年7成獲利 31家賺逾1個股本

（中央社記者韓婷婷台北1日電）櫃買中心表示，已完成申報2019年度財報的775家上櫃公司中，稅前淨利1851億元，年減0.85%，其中有566家約73%公司獲利，EPS超過10元有31家。每股配發10元以上股息計17家。

櫃買中心表示，上櫃公司共有777家，除主管機關核准延到4月底申報的大略-KY外，應於3月31日完成公告申報家數為776家，僅恩得利公司未申報，其餘皆已完成申報。

經統計完成申報的775家上櫃公司108年度營收達2.21兆元，較107年度減少264億元，衰退1.18%；稅前淨利1851億元，較107年度減少16億元，衰退0.85%。

觀察各產業表現，獲利成長金額較大產業主要為光電業、半導體業及電子商務業，其中光電業獲利成長主要是全球太陽能市況逐漸由劇烈波動中回穩；半導體業因受惠觸控面板感測晶片需求成長及單價較高的長期合約出貨，帶動獲利增加；而電子商務業則因特定公司營運策略調整，獲利由虧轉盈。

櫃買中心指出，獲利衰退金額較大產業主要為生技醫療業、電子零組件業及電機機械業，經瞭解生技醫療業因特定公司投資架構調整而影響獲利，而電子零組件業及電機機械業衰退主要原因為受美中貿易戰及全球經濟景氣趨緩所影響。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計EPS超過10元公司有31家，5元以上未達10元的公司計73家，2元以上未達5元公司計185家，整體獲利上櫃公司共計566家，約占已公告申報上櫃公司的73.03%。

在股利配發方面，經統計截至3月31日止，上櫃公司已公布擬配發108年度現金股利家數計454家，約占已公告家數65%（已公告700家），其中每股配發現金股利10元以上者17家，5元以上未達10元的公司34家，2元以上未達5元129家，現金股利配發2元以上者總計180家。

櫃買表示，現金殖利率大於2%公司有401家，約占已公告家數57%，顯見上櫃公司經營團隊樂於與股東分享經營成果。（編輯：鄭雪文）1090401