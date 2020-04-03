減負擔助週轉 經部2支箭助企業度疫情難關

（中央社記者吳柏緯台北3日電）因應疫情變化，行政院昨天端出紓困2.0方案，規模擴大至新台幣1兆500億元。經濟部今表示，將射出紓困2支箭，「減負擔」、「助週轉」，協助企業度過難關。

因應武漢肺炎疫情，行政院昨天加開臨時院會，通過武漢肺炎特別條例修正案，加碼特別預算新台幣1500億元，整體紓困規模已達1兆500億。

經濟部稍早透過臉書表示，新的症狀要用新的藥方來醫治。上一波紓困方案是在2月底時提出，當時疫情仍侷限在中國及亞洲，但3月中下旬後，不僅歐美疫情加劇，武漢肺炎更已經影響全世界，政府因此提出新的方案，因應新的局勢。

經濟部指出，紓困方案2.0的重點就是用加大、加快、加碼的方式，穩定產業、支持就業。經濟部進一步表示，很多企業營收深受影響，支出卻沒有減少，這時候，政府將會射出「減負擔」、「助週轉」兩支箭，協助企業。

除了原來提供給營收受衝擊15%企業的方案繼續外，經濟部說明，針對受衝擊50%以上的艱困產業，補貼每位員工薪水的4成，共3個月，並且依照員工數，補助一次性營運資金，另外水電費還可以打7折。

此外，防疫千億保也加碼至3000億，幫助營收受衝擊15%以上的企業取得貸款，同時提供受損中小企業舊貸展延、營運資金貸款、振興資金貸款等補貼。

經濟部表示，若有紓困需求的企業，都可撥打1988專線。疫情期間，不只要一起拚防疫，也要跟產業一同度過難關。（編輯：趙蔚蘭）1090403