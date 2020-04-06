美股弱勢 法人估台股盤整看個股表現

（中央社記者韓婷婷台北6日電）在台股清明長假期間，雖然亞股表現相對硬挺，但歐美股市卻略嫌弱勢，分析師表示，9400點能否守住，攸關台股後市表現。

法人指出，連假台股休市期間，美股跌多漲少，台股短期不排除陷入整理格局。預料台股將反映已公布的去年財報、接下來陸續公布的3月營收及第1季業績。

產業消息方面，日本被動元件廠村田製作所（Murata）福井縣工廠有員工確診武漢肺炎，日媒報導約5500名員工在家待命，250名員工居家隔離14天。市場人士指出，該廠區是村田製作所在日本重要MLCC生產基地，台廠國巨和華新科可望有轉單效應。

法人認為，本週上市櫃公司陸續公布3月營收，受到肺炎疫情影響程度將成為關注焦點，加上股王大立光即將舉辦法人說明會，對於疫情影響訂單狀況及對景氣看法也將牽動市場對台股底部是否已過的預期。

法人表示，雖外資現貨持續賣超，然幅度較過去2週見到收斂，且期貨、選擇權方向略偏樂觀，投資人不用因為現貨賣超太過恐慌。

大立光3月營收在中國大陸相繼復工，客戶補庫存需求啟動下，推動營收衝上新台幣54.44億元，不但是今年首度站穩50億元大關，還創下歷年同期新高，表現優於市場預期；不過，受到武漢肺炎疫情延燒全球拖累，市場需求急凍，大立光預期，4月的拉貨動能恐較3月下滑。（編輯：張均懋）1090406