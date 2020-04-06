國有地供太陽光電標租搶手 24日再釋出3宗

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）國有太陽能光電標租熱度不減，財政部國產署表示，將於4月24日再公告標租3宗國有非公用土地，供太陽光電發電設備使用，1宗位於苗栗縣竹南鎮，另有2宗位於嘉義縣大林鎮，面積合計5.79公頃。

配合行政院推動太陽光電政策，國產署近年積極以標租、委託改良利用、申請開發及委託經營等多種方式，釋出國有地供業者設置太陽能光電設備，目標2025年發電量要達285MW。

在標租方面，從2019年以來，國產署合計已推出3批標的，並標脫6宗，面積合計9.19公頃，得標設備的裝置容量共約1萬1521峰瓩（kWp），併聯發電後初估每年收取回饋金約新台幣776萬元，地點位於台中市后里區及大安區、台南市善化、高雄市美濃區及鳳山區、嘉義縣布袋鎮。

財政部國產署副署長游適銘表示，觀察歷次光電業者投標情形，回饋金比例屢創新高，且平均標脫率近9成，顯示業者對光電用地需求仍殷切，且現有標租機制也可為市場所接受；因此預計接續在24日公告標脫第4批國有非公用土地，包括苗栗縣竹南鎮1宗，以及嘉義縣大林鎮有2宗，預計5月底開標。

至於原先預計在第4批一同公告的新竹縣湖口鄉標的，游適銘說，因縣府還要評估標租後對環境景觀的改變，因此暫緩釋出；後續將繼續滾動式盤點，業者可期待下半年還有更多標的公告。（編輯：楊凱翔）1090406