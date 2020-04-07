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台紙下市在即 戴誠志家族轉移7.8萬張股票

最新更新：2020/04/07 18:00

（中央社記者潘羿菁台北7日電）老牌紙廠台紙下週將舉行股東臨時會，大股東戴誠志啟動股權轉移，截至3月31日共轉移7.8萬張至新誠資產管理公司，為台紙下市做好準備。

今年2月底台紙召開重大訊息說明會宣布，將與新誠資產管理公司進行股份轉換案，預計台紙股東將獲得轉換現金每股20.8元。由於新誠資產為台紙董事長余美玲與先生戴誠志所掌控的公司，形同公司大股東透過外圍公司將台紙下市。

台紙預計16日舉行股東臨時會，通過股份轉換案。

開會前夕，台紙今天公告，新誠資產已於3月31日取得7萬8779張股票，加上新誠資產原先持有的1221張，合計為8萬張，持股比例3%上升至19.9%。

台紙表示，股份轉換是由新誠資產出面收購，因此大股東將股票先行轉移至新誠資產。

目前台紙流通在外，約有6萬多個股東手中逾4億股，估計完全收購將花費相當於新台幣83.62億元；不過台紙發言人郭席揚先前指出，戴誠志家族持股逾4成，加上友好外資等，大股東可掌握股權近6成，預料可通過私有化下市案。

台紙在台南新營廠擁有15萬坪土地，有著龐大資產商機，過去兩度爆出經營權之爭，第一次為2014年，前兆豐證券董事長簡鴻文，攜手市場派戴誠志家族與中纖王朝慶家族聯手拿下經營權；第二次為2017年，戴誠志挑戰簡鴻文，最後由戴家勝出。（編輯：林孟汝）1090407

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