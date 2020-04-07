歐洲祭稅務紓困 安侯建業建議台商妥善運用

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）武漢肺炎疫情拉警報，各國祭出稅務紓困措施，根據安侯建業（KPMG台灣所）彙整，歐洲方面，除延長申報繳稅期間，同意疫情支出可認列費用及給予補貼外，荷蘭、波蘭等國也放寬盈虧互抵規定，台商可妥善運用。

KPMG台灣所會計師丁傳倫觀察，歐洲國家如法國、德國、荷蘭、義大利、波蘭及捷克等，目前在執行或議案討論中的紓困政策，主要有數個大方向，首先是延長受疫情衝擊企業或個人的稅務申報及繳納期限。

舉例來說，在荷蘭，提交受疫情影響聲明書後，可自動延後3個月繳稅，若要延更長時間，可提供第三者的聲明等，供稅捐機關審核。

丁傳倫說，其次，企業因應疫情支出可認列為費用，以疫情嚴重的義大利為例，目前正在研議企業對工作場所消毒的支出可列為扣除額；再者，對中小型企業給予縮短工時的工資補助，英國方面，也在研議對於零售業、服務業和休閒業等此次影響較大的產業給予補助。

此外，KPMG台灣所經理王俐文表示，部分歐洲國家也放寬盈虧互抵規定，例如荷蘭企業若預期2020年度將為虧損，今年虧損得抵減2019年度的課稅所得，最高可以抵減申報虧損金額的80%。

王俐文指出，當地有不少電子產品、組裝製造及筆記型電腦維修台商子公司的波蘭也有類似做法，若2020年度收入相較於2019年少了50%以上，企業可以將虧損用於抵減2019年的所得稅，最多達波蘭幣500萬元（約新台幣3600萬元）。

王俐文建議，台商應密切注意各國提供的稅務及非稅紓困協助，評估適用性及進行申請，降低營運成本及保留現金，減緩此波疫情影響，此外，也要考量供應鏈配置，例如是否朝向在地化發展，降低各國可能關閉邊境的影響。

資誠（PwC）聯合會計師事務所也彙整泰國紓困措施，近日核准受疫情的個人所得稅可延長5個月申報繳納，並增加保險扣除額額度，放寬疫情補助金免稅；在企業部分，延長公開發行公司去年營所稅及今年暫繳申報期限，並針對特定費用支出給予加成減除，如中小企業利息支出、機器設備支出等。

同時，資誠表示，泰國也降低境內扣繳稅率、社會保險金繳納比率並加速增值稅（VAT）退稅時間，建議企業留意相關紓困措施的適用條件及申請截止日，避免影響自身權益。（編輯：楊玫寧）1090407