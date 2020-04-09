美股大漲 法人：台股觀察是否價量背離

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美股大漲，台股8日站穩萬點之上，連續3個交易日大漲逾百點。法人表示，台股後勢觀察是否有價量背離，建議謹慎操作，注意疫情變化，不宜過度追高，留意資金比重控管。

美股收紅，道瓊工業指數終場大漲779.71點，漲幅3.44%，收在23433.57點。標準普爾500指數勁揚90.57點，漲幅3.41%，收在2749.98點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲203.64點，漲幅2.58%，收在8090.9點。

台股8日大漲141.08點，收在10137.47點，成交值新台幣1686.26億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣14.61億元。

法人指出，台股連續3個交易日大漲逾百點，持續站穩月線約9747點和萬點之上，不過8日價漲量縮，量能不到1700億略顯不足，後勢需觀察是否有價量背離，建議謹慎操作，注意疫情變化，不宜過度追高，留意資金比重控管。

武漢肺炎疫情全球擴散，財政部8日公布3月出口282.7億美元，比去年同月衰退0.6%，年增率由正轉負；出、進口相抵，前3月出超95.2億美元，較上年同期增加4.8億美元。

主計總處8日公布3月消費者物價指數（CPI）年增率為負0.01%，除了國際原油價格下跌，武漢肺炎疫情也帶來負面衝擊，使得物價連二月負成長，不過扣除蔬果、能源的核心CPI仍是正成長，年增率為0.34%。

前外資分析師、人稱「台灣先生」的寬量國際策略長谷月涵8日表示，台灣公司的負債比較低，在疫情影響下，有機會提升市占率；而全球股市及台股目前已跌深，後續再大跌的機率很低。

和泰車8日表示，目前進口車的供應並沒有受到影響，加上汰舊換新政策落日年，今年整體車市仍維持原本預估45萬輛目標不變。

玉晶光電隨著工作天數較2月增加，結算3月營收達新台幣10.17億元，較2月成長46.77%，年增率達118.38%，是歷年最旺的3月表現。玉晶光表示，目前客戶訂單需求並沒有太大變化，也沒聽說砍單。（編輯：趙蔚蘭）1090409