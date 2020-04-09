住展風向球續亮藍燈 自住縮手投資接手氛圍漸現

（中央社記者潘羿菁台北9日電）住展雜誌今天發布北台灣新建案市場住展風向球，3月總分30.7分，對應燈號為景氣谷底的藍燈，連4個月亮出藍燈，雖然房市低迷，不過住展表示，近期出現自住客退潮、投資客接手氛圍。

3月總分為30.7分，較2月份（28.9分）增加1.8分，分數中止連續五個月下跌，對應燈號則仍為藍燈，已連續四個月亮出藍燈，風向球六大觀察指標呈現三升三平；預售屋、成屋推案、來人組數三項分數上揚，廣告批數、議價率、成交組數三項分數持平。

房市買氣觀察指標的來人組數與成交組數，住展風向球追蹤的指標建案，針對來人組數平均每週約為18.9組，較前月平均每週17.9組，僅增加1組。另外，3月成交組數平均每週約為1.6組，較2月的1.5組，也微增0.1組。目前來看，相對低總價的房型買氣依然相對穩定。

住展雜誌研發長何世昌認為，雖然3月來人組數、成交組數表現均比2月微幅上揚，但2月原是新建案市場淡季，而3月應是售屋旺季。很顯然的，3月市況遠遜於預期，沒有旺季應有的水準，主要因素仍是與武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球衝擊購屋信心有關。

何世昌進一步分析，目前北台灣新建案市場起伏，幾乎完全隨著疫情搖擺。但是令人意外的是，近期自住客似乎明顯縮手，投資客比例反而微幅增加，甚至有部份案場表示，出現對股市失望而「賣股買房」的投資置產客，這種發展與原先預期自住客較不受影響截然不同，推測可能是投資客押寶疫情會在短期內結束、且結束後房價可能上漲有關。不過，投資客比例增加與賣股買房的行為是否會成為趨勢，恐怕還有待觀察。（編輯：黃國倫）1090409