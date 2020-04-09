供需皆疲物價走弱 學者示警須留意通貨緊縮隱憂

（中央社記者潘姿羽台北9日電）國際油價崩跌加上武漢肺炎疫情衝擊需求，主計總處按月公布的消費者物價指數（CPI）年增率已經連二月負成長，台經院與中研院經濟所學者同聲示警，確實出現通貨緊縮的壓力，「不能掉以輕心」。

主計總處最新公布的3月CPI年減0.01%，連續二個月負成長，台經院景氣預測中心副主任邱達生表示，2月CPI負成長固然有農曆春節的季節性因素影響，但3月確實反映國際油價大跌、疫情衝擊需求的狀況。

邱達生指出，通貨緊縮的定義為CPI連續2季下跌，台灣現在僅連二月走跌，但國際原油價格呈現3成以上的跌幅，如果油價持續在每桶20美元左右的低檔盤旋，甚至延續到年底，不只有通貨緊縮的危機，對總體經濟的衝擊相較於通貨膨脹也會更劇烈。

其實2015年也發生過類似情況，因國際原油價格崩跌影響，當年台灣CPI連8月負成長。

邱達生表示，通貨緊縮對總體經濟的衝擊在於預期物價走跌，可能導致消費者不消費、生產者不生產、採購經理人不採購等狀況，經濟活動無限期遞延，經濟成長因而停滯；2014年底，國內外預測機構普遍認為台灣2015年經濟成長率會有4%左右的經濟成長，但受到國際油價崩跌影響，大家預測都失準，當年經濟成長率轉趨低迷。

邱達生直言，國際油價崩跌以及疫情蔓延全球，使得供給面、需求面雙雙疲弱，過去原本認為油價走跌有利於成本管控，但一旦演變為通縮，將抵銷成本優勢，衝擊總體經濟。

中央研究院經濟所研究員周雨田則說，通貨緊縮兩大要件是全面性、持續性的物價下跌，台灣受到疫情、國際油價影響，部分項目物價出現顯著下跌；至於會不會從通縮壓力轉成實際危機，關鍵在於物價會不會從集中部分項目下跌，擴大至全面性地下跌。

面對通貨緊縮的隱憂，周雨田認為，除了國際油價走勢，疫情帶來的不確定性以及恐懼會造成民眾不敢消費，這部分影響層面有無擴大將是觀察重點。

邱達生則說，疫情蔓延全球並對歐美終端需求產生衝擊，即便石油輸出國組織與產油國聯盟（OPEC+）取得共識減產，油價反彈幅度也相當有限；不過中國是全球最大原油進口國、第二大消費國，為重要需求指標，其復工復產狀況，也是重要觀察項目。（編輯：林孟汝）1090409