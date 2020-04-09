因應疫情升溫 營建署完成異地辦公演練

（中央社記者蘇思云台北9日電）武漢肺炎疫情持續在全球蔓延，內政部營建署表示，為了確保服務不中斷，4月8日已經完成異地辦公演練，包括人力與公文收發分流，以及完備遠端視訊設備等。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心日前也希望企業提出彈性上班與異地辦公計畫等相關資訊。

內政部營建署為了避免疫情擴大，導致人員遭到隔離，影響公務運作，訂定「內政部營建署因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情異地辦公及備援人力調配計畫」，範圍包括人力運用、文書業務維續運作、視訊會議測試等內容，確保服務不間斷。

營建署表示，除了計劃各處室部分人員之後分流前往新莊辦公室辦公外，為了確保核心人力在異地辦公時，文書作業能正常運作，也針對公文收發、文書簽核、發文及歸檔等重要文書處理項目進行實地演練，希望把文書陳核簡化、分流，減少雙邊公文交叉傳遞時間，降低人員感染風險。

此外，這次演練，營建署也嘗試迅速啟動視訊會議，確認透過具有網路功能的資訊設備或行動通訊裝置，像是如桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機等，可以立即遠端開會，交換資訊。（編輯：鄭雪文）1090409