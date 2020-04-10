油價挫低 台塑四寶首季大虧近140億元

（中央社記者潘羿菁台北10日電）受到油價重挫及武漢肺炎疫情衝擊，台塑四寶自結首季財報合計稅後淨損新台幣139.87億元，台塑、台化與台塑化均陷入虧損，唯獨南亞小賺10億元；台塑四寶營運慘烈，為近5年來首見。

台塑四寶今年第1季總計營收3095.52億元，年減19%、季減9.5%；合計4家稅後淨損139.87億元，年減1.5倍、季減1.8倍。其中，台塑化稅後淨損99.93億元，逼近百億元數字，每股稅後虧損1.05元，成為拖累四寶整體表現最大包袱。

台塑化兩大事業煉油與烯烴獲利動能全熄火，台塑化表示，受到國際油價急跌及烯烴行情大幅下挫，原油、輕油與烯烴均產生存貨跌價損失。以烯烴為例，今年第1季平均售價為每噸667美元，每噸較去年同期減少99美元，受產品與原料行情同步下跌衝擊，台塑化第1季認列各項存貨損失為52.6億元。

另外，第1季煉油廠安排歲修，以及汽柴油需求疲弱，讓日均煉量減少，導致單位工繳成本增加。台塑化面臨庫存跌價損失與單位生產成本上揚兩大壓力，第1季營業損失高達136.78億元，儘管子公司麥電盈餘貢獻，也難擋稅後呈現虧損。

台化首季稅後淨損為46.05億元，每股稅後淨損0.79元。台化表示，主要受到疫情影響導致市場萎縮，加上大陸新產能投產，油價又驟跌，在成品、原料價格下跌與高庫存成本影響下，旗下產品丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、苯乙烯（SM）與純對苯二甲酸（PTA）均減產，第1季營業利益呈現虧損。

台塑首季稅後淨損3.94億元，每股稅後虧損0.06元。台塑指出，受新冠肺炎疫情衝擊，加上同業新增產能開出，加上今年第1季杜拜原油及乙、丙烯現貨平均價格，分別比去年同期低20%、31%及14%，拖累市場行情，導致台塑第1季各產品價格都比去年同期下跌，幅度介於4至32%。

台塑本業稅前利益僅為1.3億元，再加上台塑美國獲利動能熄火，以及認列轉投資公司台塑化虧損，一舉讓台塑稅後淨損3.94億元。

南亞為台塑四寶唯一保持盈餘的公司，首季稅後淨利為10.05億元，每股稅後淨利0.13元。化工及聚酯產品因油價影響產品售價及疫情影響出貨等因素，導致獲利減少；所幸電子材料部門受惠5G行情，帶動部門盈餘增加，以及南電轉虧為盈，讓南亞勉強保住獲利。（編輯：張良知）1090410