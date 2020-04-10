口罩寄海外首日申請爆量 貿易局忙核准4.1萬件

（中央社記者吳柏緯台北10日電）口罩寄送海外申請9日上路，由於湧入大量申請人潮，造成系統不穩，貿易局動員員工系統分流測試，並增加臨櫃與傳真人力，一路忙到昨晚11時才全數處裡完畢。根據貿易局統計，昨天一共核准4萬1477件許可。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，為了照顧在海外的台灣人，避免因為口罩不足而暴露在感染風險之中，從9日上午9時起開放民眾申請、寄送口罩至海外。除了收件人與寄件人均須具有本國國籍外，收件人必須是寄件人的配偶或二親等內的親屬，收件人每2個月最多可收到30片，寄件人每2個月最多也可寄送30片。

由於許多國內民眾心繫海外親人，因此在開放申請的第一時間就迫不及待上網申請，由於流量過大超出系統負荷，造成昨天一整天的系統異常，不少民眾無法順利申請，因此感到不安，甚至有些情緒起伏。

貿易局官員受訪時指出，為了盡快排除困難，並協助民眾順利申請，因此昨天貿易局投入大量人力，除了測試系統分流外，增加人力處理臨櫃與傳真申請。一路忙到昨天晚上11時左右，終於將書面與網路申請資料全數處理完畢，並完成審核。首日總共發出4萬1477件許可證。

貿易局官員表示，有部分民眾昨天透過網路申請，但由於系統不穩定而發生申請失敗或是資料認證錯誤，這些案例都會在今天透過人工方式修正並審查。

雖然昨天有些民眾由於無法順利申請而表達不滿，不過貿易局官員表示，有不少民眾在臉書留言表達支持，現場申請的民眾也對貿易局員工加油打氣，讓他們非常感動。

口罩開放寄送海外，不過仍有數量限制，海關將會嚴格查核，若是民眾寄送超過規定的數量，被查獲將會依緝私條例的相關規定懲處。貿易局呼籲民眾共同遵守規範，以免得不償失。

口罩輸出許可證申請系統網址為https://emaskep.trade.gov.tw/。（編輯：楊凱翔）1090410