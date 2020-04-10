訂單遞延效應 中強光電3月營收月增逾7成
最新更新：2020/04/10 21:31
（中央社記者潘智義台北10日電）因訂單遞延效應，背光模組廠中強光電今天公布3月合併營收新台幣32.03億元，較2月大增74%，但較去年同期減少22%。
中強光電統計，今年第1季合併營收為83.69億元，受武漢肺炎疫情衝擊，較去年同期減少26%。
中強光電說明，由於訂單遞延效應，影像產品3月整體出貨量約7.8萬多台，合併營收約9.64億元，出貨量及合併營收分別較2月大幅成長199%及210%。
不過，影像產品第1季營運受疫情影響，復工延遲，出貨量約16.9萬多台，年減17%；營收則約21.02億元，較去年同期減少36%。
中強光電指出，由於海外疫情嚴峻，部分物料及出貨受到航班不穩影響，預估影像產品4月出貨量將較3月減少。
隨著產能逐步提升，中強光電表示，節能產品3月合併營收16.96億元，較2月成長96%，其中電子專業製造服務（EMS）業務營收約11.09億元，較2月成長97%；設計代工（ODM）產品3月營收約5.26億元，較2月成長93%。
中強光電統計，3月節能產品整體出貨量約329.7萬片，較2月成長1倍。在疫情影響下，第1季節能產品出貨量約841.4萬片，較去年第4季減少22%，較去年同期減少16%。
展望4月，中強光電評估，在產能與供應鏈趨於穩定狀況下，節能產品整體出貨量可望較3月成長1成左右。（編輯：楊玫寧）1090410