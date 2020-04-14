全球疫情擴散不止 台灣企業信用評等浮現3警訊

（中央社記者劉姵呈台北14日電）中華徵信所今天表示，受疫情擴散影響，台灣企業信用等級明顯下降並出現3大警訊，包括信用等級A及B+企業占比連袂走低、遭調降信用等級企業占比大幅提升，及連3個月列名降評產業占比提高。

中華徵信所（CRIF）今天發布新聞稿指出，台灣企業信用等級正走在轉折點，包括信用良好的A等級企業及信用佳的B+等級企業都明顯減少。

首先，代表企業信用良好的A級等級公司占比由2019年10月的0.11%，下降至11月的零占比，12月及今年1月占比雖微升到0.05%及0.08%，但是今年2月及3月家數，連續2個月列人A級等級企業僅有個位數。

其次，代表信用尚佳的B+等級公司占比，在2018年8月來到5.52%的高點後，2019年5月占比降至3.36%的最低點，隨後占比雖在2019年4月回升到5.41%，又開始走低，今年3月占比回落至3.93%。

若比對2008年12月金融海嘯最嚴重時，當時A級等級企業都還有0.17%、B+企業更有6.41%，顯見2018年下半年以來受評企業的信用等級惡化趨勢。

中華徵信所分析，當信用最好的A及B+企業族群占比連袂走低時，就可能是整體企業信用等級轉弱的領先指標。

中華徵信所也發現，自2018年下半年以來，整體受評企業中信用被調降等級的企業占比持續大幅提升。

其中，2018年7月被調降等級企業占整體受評企業僅0.06%，但2019年4月一度升高到2.41%，5月雖然下降至0.81%，之後又逐月走高；今年開始受到肺炎疫情影響，3月被調降等級企業的占比又回升到1.81%，較2018年7月的0.06%增加1.75%個百分點。也就是說，每100家受評企業就可能有2家企業被調降信用等級。

另外，觀察今年1月到3月期間，遭中華徵信所調降等級的企業，產業別占比曾高於5%以上的產業，包括進出口貿易業、光電材料及元件製造業、鋼鐵基本工業、工程技術服務業、無線通信機械器材業、網路設備業及餐飲業。

值得注意的是，進出口貿易業、光電材料及元件製造業已連續3個月列名降評產業。其中，進出口貿易業連3個月都在整體降評產業中的占比達19%之上，2月占比甚至曾達44%；光電材料及元件製造業降評占比呈現連續3個月上升，由5%、8%上升至3月的12%。

中華徵信所表示，儘管整體來看，與2008年12月相比較，當時被調降等級的企業占比曾高達3.3%，目前受評企業的調降信用等級情況，不至於像2008年第4季金融海嘯那麼嚴峻；不過，全球疫情尚未平息，全球經濟活動遲緩，進而壓抑跨國貿易，導致信用等級惡化趨勢仍未停止。

中華徵信所強調，武漢肺炎疫情後續影響必須觀察4月的企業調降等級，特別留意由B-等級和C等級占比，是否又有再升高的趨勢。（編輯：林孟汝）1090414