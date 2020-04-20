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中鋼6月內銷盤價大降1.68% 今年以來最大降幅

最新更新：2020/04/20 16:09

（中央社記者潘羿菁台北20日電）疫情衝擊難抵擋，中鋼今天舉行6月內銷盤價會議，並宣布全品項每噸調降新台幣600至900元，平均降幅約1.68%，為連續2個月調降售價，也是今年以來最大降幅。

中鋼自今年2月起針對部分鋼品採行每月報價，包括熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料、電磁鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲建材與烤漆料。

中鋼今天決議6月最新內銷價，熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料，每噸將下調900元；電磁鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲建材與烤漆料，每噸下降600元，整體內銷月盤牌告價平均降幅約1.68%。

中鋼表示，受到疫情持續延燒，全球總體動能停滯，各國政府紛實施封城鎖國等緊急措施防止疫情擴大，導致需求下降連帶影響鋼價疲軟，中鋼為與客戶共度難關，決議針對6月內銷鋼品盤價做適度調整。

中鋼強調，雖然疫情影響全球經濟，但是各國政府推動相關紓困方案降低衝擊，預期可緩解疫情所帶來短期負面影響，此外，中國大陸各省逐步復工解封，經濟活動陸續重回軌道，整體而言，中鋼對於下半年仍抱持謹慎態度。

緊接著5月下旬，中鋼將開出第3季、7月內銷盤價，屆時季盤是否由漲價轉為跌價、月盤是否會續跌，將牽動著下半年中鋼營運表現。 （編輯：楊凱翔）1090420

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