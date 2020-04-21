西德州原油期貨驚見負值 中油：現貨不會發生

（中央社記者潘羿菁、潘智義台北21日電）西德州原油5月期貨價驚見負油價，引發市場關注，中油表示，期貨市場多半是套利交易概念，現貨市場不會出現負值交易，所以不會有「你來加油站加油，送油又送金」的現象。

中油分析，期貨市場是以契約為買賣標的物，舉例來說，投資人若預期8月油價會上漲到每桶50美元，提前在3月購買30美元合約價，等到平倉日必須提貨，套利者多半會在平倉日結算，就無須提貨。

昨晚西德州期貨出現負值，主要是用油需求不振、油槽庫存已達到極限，又剛好碰到平倉日，變成什麼價格都要賣的斷頭現象。

中油強調，期貨市場可以負值，但現貨市場不可能；現貨是以實際商品作為買賣，即使商品價值為零，但仍有設備折舊、管銷、稅費與人事費用等等，無論如何都有成本，「所以民眾不用期待，下週去加油，可以遇到送油又送錢的優惠活動」。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國原油期貨市場以實物交割，即到期的原油期貨不平倉，手中握有多少部位，均需以原油實物交割，因此除非是原油生產者，或是從事原油買賣的商人，擁有石油儲槽、運輸油罐車，這類人交易原油期貨才會願意履約。

他說，一般的金融市場投資人買賣原油期貨，根本不可能願意履約交割，只是單純的為了賺原油期貨投機的獲利，在原油期貨到期結算前，就算價格不理想，手中部位都會全數平倉，在不得不平倉壓力下，才出現昨天破天慌的負數價格。

中油說，目前西德州期貨價已經恢復到每桶20美元以上，代表著昨晚現象只是短暫一瞬間，但是也反映美國原油庫存達到緊繃狀態，預期今年度原油價格會持續低迷，若美國陸續恢復開工，油價到年底有機會反彈至每桶30美元，不過比起去年每桶均價60多美元，仍是攔腰折半。（編輯：張均懋）1090421