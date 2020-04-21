元大原油正2無畏負油價 買盤不墜溢價衝280%

（中央社記者韓婷婷台北21日電）西德州原油期貨破天荒出現負值，短期獲免下市的指數股票型基金（ETF）元大S&P原油正2早盤一度大跌14%，再度吸引買盤進場，使得溢價幅度超過280%，元大投信持續提醒，溢價過大所產生的價格波動風險。

美國原油期貨價跌破0美元，出現負數是史上第一遭，元大S&P原油正2今天開盤下跌14%，來到3.16元，雖然市價下跌，隨著6月期貨價格反彈，吸引買盤湧入，跌幅收斂，價格最高回升至3.6元，終場以3.55元作收，溢價幅度超過280%。

原油期貨價格持續重挫至近20年來新低紀錄，甚至出現史上首見的負值，台灣投資人搶買原油槓桿商品ETF，一度瀕臨下市的「元大S&P原油正2」ETF，在金管會2度出手下，暫時免於下市，經金管會准批，在今年9月30日前可免於被下市。

不過，元大投信持續提醒投資人，近期原油市場行情波動加劇，投資人在交易元大S&P石油ETF（00642U）與元大S&P原油正2 ETF（00672L）前，應充分了解自身風險承受度，並嚴格控制部位風險；此外應特別注意折溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格合理性，避免蒙受損失。

元大投信表示，元大S&P原油正2 ETF具有槓桿操作風險，屬於高波動產品，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，該基金僅限於短線交易，不適合追求長期投資且不熟悉基金風險及特性投資人。投資人交易前應充分瞭解自身風險承受度。

法人也表示，商品結構的設計不適合散戶長期持有，要進場的投資人要先搞清楚商品的遊戲規則。（編輯：張均懋）1090421