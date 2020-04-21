本業動能無力 士紙3月虧損1700萬元

（中央社記者潘羿菁台北21日電）士紙近期股價波動劇烈，依據證交所規定公告最新3月營運數字，營收約新台幣1300萬元，本期淨損約1700萬元，單月每股稅後淨損為0.07元。

老牌紙廠士紙近年啟動轉型計畫，布局終端消費市場，開發濕紙巾、面膜等產品，不過營運表現仍疲弱，2019年營收為1.69億元、稅後淨損1.80億元，EPS為-0.69元，自2008年以來至今未轉盈，今年第1季營收為3895萬元，年減15.4%。

雖然營運狀況不如預期，但是近日士紙股價上漲力道強勁，連續4天拉出紅K棒，今天收盤站上41.1元，創下5年新高紀錄，自4月15日至今，股價漲幅為33.9%。

由於股價波動劇烈，士紙應證交所規定公告最新財務數字，3月營收約為1300萬餘元，年增11.1%；本期淨損1700萬餘元，年減15.5%，EPS為-0.07元。

法人認為，主要是在資產題材發揮，位於士林舊廠五號倉庫都更案，已在去年底獲得台北市政府審核通過，近期取得建照，將會在今年開工，預計將興建120個房間的四星級旅，預計2023年啟動營運。（編輯：鄭雪文）1090421