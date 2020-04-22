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手機需求不佳 亞系外資下修聯發科目標價

最新更新：2020/04/22 10:22

（中央社記者吳家豪台北22日電）亞系外資認為，IC設計廠聯發科受到智慧型手機需求不佳影響，今明年獲利恐再下修，即使美國可能擴大華為禁令，聯發科今年趁機提升市占的空間仍有限，降評至持有，目標價下修到300元。

亞系外資發布研究報告表示，智慧型手機市場浮現需求不佳訊號，開始影響整體供應鏈，市場預期聯發科今年第2季營收將季減5%至10%，但聯發科即將召開的法人說明會可能釋出更悲觀看法。

亞系外資指出，市場原本看好聯發科5G晶片有助支撐今年下半年毛利率，但目前看來，需求不佳的影響尚未完全反映到聯發科今明年每股盈餘預估值，分別為新台幣18.57元、22.82元，後續可能再下修。

儘管市場預期美國禁止企業供貨給華為，可能讓聯發科有機會侵蝕華為旗下晶片設計公司海思半導體的市占，但亞系外資認為對聯發科今年市占提升和獲利貢獻有限，等到2021年則有望挹注每股盈餘約17%至27%。

為反映第2季營收偏低及下半年不確定性，亞系外資將聯發科2020年、2021年每股盈餘預估值下修12%、20%至16.67元、18.83元，目標價從437元降到300元，投資評等從「買進」調降至「持有」，預測近期股價將維持區間震盪。（編輯：張均懋）1090422

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