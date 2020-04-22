財金首長參與紓困研討會 民營銀行盼降資金成本

（中央社記者劉姵呈台北22日電）銀行公會今天邀集4大財經部會首長、大型民營銀行董總參加「銀行紓困貸款業務研討會」，主要重申行政院紓困內容及對國銀辦理紓困獎勵方案；另外，銀行也提兩項建議，盼再降資金成本，以提高承辦意願。

銀行公會今天發布新聞稿表示，有鑑於肺炎疫情快速蔓延，國內各產業營運受衝擊，行政院期許銀行專注於金融業務外，也要多協助辦理相關紓困作業，要更為便民、簡化，因此本次研討會也邀請金管會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津及金管會銀行局長邱淑貞到場。

另外，研討會也有玉山銀行、中信銀行、新光銀行以及渣打銀行共4家民營銀行董事長、總經理分享辦理紓困貸款經驗。

銀行公會表示，各公民營銀行也明確表達積極支持配合政府政策，且近期紓困業務已有成長趨勢；同時，各銀行也表示，會加速紓困貸款作業時效，以協助企業度過難關。

值得注意的是，其中一家大型民營銀行董事長於會中提兩大建議，希望央行祭出的新台幣2000億元轉融通貸款利率，可從目前銀行負擔資金成本0.25%降至0.1%，藉此降低銀行成本。

此外，金管會先前祭出調降備抵呆帳提列比率的優惠措施，從現行1%降至0.5%，這位董事長也建議再調降1碼（約0.25個百分點）至0.25%。

換句話說，民營銀行認為若能雙管齊下，銀行資金成本可再下降，可提高銀行辦理紓困貸款的意願。（編輯：鄭雪文）1090422