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油價反彈激勵美股回升 台股挑戰10日線

最新更新：2020/04/23 08:01

（中央社記者韓婷婷台北23日電）原油期貨價格反彈，帶動歐美股市大漲，率先止跌的台股可望持續彈勢，分析師表示，指數可望重返10日線10331點，反彈走勢可望持續。

造成近日國際股市大幅回檔的原油期貨價出現回穩跡象，道瓊工業指數上漲456.9點、漲幅1.99%、收在23475.8點，NASDAQ指數上漲232.1點、漲幅2.81%、收在8495.38點，S&P 500指數上漲62.75點、漲幅2.29%、收在2799.31點，費城半導體指數上漲93.42點、漲幅5.88%、收在1682.12點。

分析師表示，股王大立光董事會通過每股配息79元，再寫台股上市櫃公司配息新猷，加上在家辦公帶來的急單效應優先嘉惠科技股，截至目前為止，筆記型電腦（NB）、伺服器、5G、遊戲機相關產業的訂單能見度高，吸引資金朝電子股集中；此外，防疫概念股仍是市場關注目標，尤以新藥股及檢驗試劑股更受矚目。

法人認為，台股自低檔8523點反彈以來，指數漲幅達2成，但融資餘額增幅僅13.4%，反倒是融券張數暴增8成，顯示籌碼並未因短線漲幅高而有凌亂跡象，加上市場對於電子股第1季獲利及第2季營收成長有所期待，指數還有衝高機會。

歐股在油價反彈下而全面走揚，巴黎CAC 40指數上漲54.34點、漲幅1.25%、收在4411.8點，法蘭克福DAX 30指數漲165.18點或1.61%，收在10415.03點，倫敦FTSE 100指數今天上揚129.6點或2.3%，以5770.63點作收。（編輯：張均懋）1090423

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