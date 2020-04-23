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北台灣首季新屋預售屋推案2709億 暴增逾3成

最新更新：2020/04/23 11:57

（中央社記者潘羿菁台北23日電）住展雜誌統計，今年首季新成屋、預售屋推案量新台幣2709.23億元，年增34.1%，主要是前2月拉抬貢獻所致，隨著疫情嚴峻，3月推案瞬間下跌。展望第2季，建商現金落袋為安，推案將擴大。

住展雜誌統計今年以來北台灣新成屋、預售屋推案量表現，1月651.75億元、 月1280.54億元、3月776.94億，合計首季為2709.23億元，年增34.1%，創2015年同期新高水準。

住展雜誌研發長何世昌分析，國內疫情雖在1月就已發生，但初期並未對賣方造成多大打擊，反映在今年1至2月建商推案意願仍高，1、2月合計推案量就接近2000億元，較去年同期暴增逾千億元。隨著3月疫情轉趨嚴峻、衝擊逐步顯現，3月單月推案量回歸現實面。

在北台灣各縣市中，第1季推案量最大的仍是新北市，高達900億元；推案量最少則是基隆，僅12億元，基隆推案少的主因是買氣不佳，業者推案意願也不高。

何世昌指出，疫情持續愈久對房市的破壞力將會愈大，目前看起來疫情恐會拖到下半年，越來越多業者體認到建案延推無濟於事，加緊腳步推案、縮短建案銷售期讓獲利入袋，反而比較有用，估計第2季推案量將會更大，預期會突破3500億元，今年上半年案量料將超過6200億元。（編輯：張均懋）1090423

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