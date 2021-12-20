沈榮津：數位科技是推動ESG重要工具

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）行政院副院長沈榮津今天說，數位科技是推動ESG（環境、社會、公司治理）的重要工具，也正影響著企業永續發展，而產業永續跟低碳轉型是未來關注重點，對台灣來說，低碳既是挑戰也是機會。

「5G．綠色ESG」高峰論壇上午在寒舍艾美酒店登場，行政院副院長沈榮津受邀出席致詞，經濟部次長曾文生以「後疫情時代，綠色啟航5G+ESG」為題發表演講。

沈榮津致詞時提及後疫情時代，遠距商機崛起，像是智慧物流、遠距醫療等，甚至最近話題很熱的擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及元宇宙，在這些浪潮中，台灣也沒有缺席，總統蔡英文去年就宣示要讓台灣成為下一個世代高階科技、高階製造最重要的基地。

沈榮津表示，數位科技不僅是台灣重要產業，也是政府施政重點，如108年啟動台灣5G行動計畫，全力發展相關產業協助業者打入國際供應鏈，與此同時，數位科技正影響企業的永續發展，是推動ESG的重要工具。

他舉例，若企業的ESG沒做好，籌資就會受到影響，若企業的產品並非來自綠色供應鏈，訂單取得也會受到一定影響，這些都是企業無法迴避的問題。

沈榮津進一步說明，產業永續跟低碳轉型是未來關注重點，對台灣來說，低碳既是挑戰也是機會，目前經濟部已經提出「先低碳後零碳」的2X2架構，並藉由國營事業以身作則，企業端則透過以大帶小方式邁向低碳，共創台灣淨零經濟新動能。

經濟部次長曾文生在演講時表示，台灣有90%中大型企業已訂定數位轉型策略，由於台灣資通訊產業很強，這部分的準備確實較其他企業優異。

不過，從全球角度來看，歐盟運用數位轉型與綠色轉型作為政策，而減碳是綠色轉型的核心，「減碳已逐漸成為人類的硬需求」，尤其在後疫情時代，曾文生認為，為減少碳排放，會逐漸減少人類移動或不必要的搬遷。

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曾文生指出，疫情爆發後，許多實體活動停擺，或改採虛擬形式進行，實際上，搭飛機跨洋開會產生高碳排，實體會議有很大機率被虛擬會議取代，「每張機票未來的碳費是高的，這是確定的」。

但對台灣而言，減碳是機會也是挑戰，曾文生說，台灣高達98%能源仰賴進口，平均占GDP的比例為10%，若自主發展再生能源，從外進口能源的比例會降低，絕對有幫助。（編輯：黃國倫）1101220