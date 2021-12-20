疫情攪局 經部統計前11月僑外投資件數金額雙降

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）經濟部今天表示，疫情拖累外商投資進度，今年前11月僑外投資件數、金額續下滑，分別年減22.46%、17.57%；不過，新南向國家來台投資金額增長，約9.6億美元，年增172.45%，投資金額較大者為泰國、新加坡、澳洲。

經濟部投資審議委員會今天公布今年1至11月僑外投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資4類核准案件與金額的相關統計。

統計顯示，前11月僑外投資件數為2448件、年減22.46%；投資金額為67億1830萬1000美元（約新台幣2015億4903萬元），年減17.57%，兩者皆是雙位數衰退。

從產業別來看，僑外投資金額最多的是金融及保險業、批發及零售業、資訊及通訊傳播業、電子零組件製造業、不動產業，不過，僅有資訊及通訊傳播業為正成長，年增99.58%，其他產業較去年同期是年減。

投審會說明，COVID-19疫情持續影響跨國投資活動，包括人員流動及經濟活動，導致僑外來台投資件數、金額雙雙下滑，預期隨著全球疫情趨緩、逐步恢復跨境移動後，台灣優質的投資環境可望再吸引僑外資回流。

根據投審會統計，前11月核准新設公司1544件，投資金額約13億896萬9561美元（約新台幣392億6908萬6830元）。

新南向國家來台投資方面，前11月核准480件，較去年同期減少0.41%，雖然件數減少，但投資金額呈現增長，約為9億6212萬5000美元（約新台幣288億6375萬元），較去年同期增加172.45%，其中，投資金額較大者為泰國、新加坡及澳洲。

投審會分析，投資金額增幅較大主要是因今年前11月核准泰商泰金寶以新台幣85億500萬元增資泰金寶電通公司、新加坡商EMPYRION ED PTE. LTD以新台幣29億9900萬元增資佇慧數據等大型投資案緣故。

不過，陸資來台投資件數、金額持續下降，1至11月核准37件、年減56.47%，投資金額約4604萬美7000元（約新台幣13億8141萬元），較去年同期減少62.86%，顯示在美中關係及兩岸情勢變動下，以及「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正，令陸資來台投資件數與金額陸續減少。

投審會說明，自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資投資件數為1498件、金額為24億5732萬9000美元（約新台幣737億1987萬元）。

對外投資方面，投審會前11月核准371件，較去年同期減少21.73%，投資金額約97億2394萬5000美元（約新台幣2917億1835萬元），年增22.69%，主要是這段期間核准環球晶以25億美元（約新台幣750億元）間接投資世創電子等大型投資案所致。

投審會進一步分析，投資金額呈現增長也顯示在疫情爆發後，台商搶占全球供應鏈重組商機的情形。

從產業別來看，對外投資金額最多的是金融及保險業、批發及零售業、電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、運輸及倉儲夜，除了金融及保險業年減3.47%，其餘產業都呈現三位數增長，又以電子零組件最多，高達607.41%。

至於赴新南向國家投資部分，前11月有113件獲核准，較上年同期減少28.48%，投資金額約56億2161萬4000美元（約新台幣1686億4842萬元），較上年同期增加115.55%，其中，投資主要集中在新加坡、越南、泰國。

投審會指出，投資金額增幅較大，主要是因今年前11月核准聯發科技以10億美元增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD、國泰人壽保險公司以4億美元增資越南國泰人壽等大型投資案的緣故。

對中國大陸投資方面呈現年減，1至11月核准件數為388件，較去年同期減少12.81%，投資金額約47億9207萬9000美元（約新台幣1437億6237萬元），較上年同期減少14.47%。

投審會說明，投資金額減少幅度較大，顯示台商在中國大陸投資趨於謹慎觀望，推估是受中國大陸經商環境變化、美中貿易衝突及科技戰等因素影響。（編輯：潘羿菁）1101220