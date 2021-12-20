外資賣超台股194億 調節金控股最多

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（中央社記者潘智義台北20日電）外資今天賣超新台幣194.22億元，賣超晶圓代工雙雄聯電2萬7234張排第一，但賣超台積電5338張則排第24名，整體而言賣超金控股最多，其次為傳產股。

外資賣超前3名除聯電之外，還有賣超中鋼2萬2117張、新光金1萬6194張。

加權指數終場收在17669.11點，下跌143.48點，跌幅0.81%，成交值新台幣2604.52億元，加計盤後交易約2640.28億元，8大類股僅泥窯類股上漲，其餘各類股都收黑，其中以機電類股跌最重。

證交所統計，三大法人合計賣超212.74億元，其中外資及陸資賣超194.22億元、自營商賣超50.58億元，但投信買超32.06億元。

外資今天賣超第一名雖然是電子股聯電，但前25名個股當中，僅5檔電子股，包括聯電、聯強、鴻海、元晶、台積電，且前10名當中，僅晶圓代工廠聯電、電子通路商聯強上榜。

外資賣超金融股最多，高達8檔，重要金融股幾乎都明列其中，包括新光金、元大金、中信金、富邦金、永豐金、華南金、國泰金、第一金，其次為傳產股的7檔，接下來是指數股票型基金（ETF）5檔、電子股5檔。（編輯：楊凱翔）1101220