更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

環旭投資中國私募基金 布局智慧駕駛和機器人晶片

2021/12/21 08:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）封測大廠日月光投控旗下環旭電子擬出資人民幣3000萬元（約合新台幣1.31億元），投資中國私募基金蘇州耀途股權投資合夥企業。

環旭此次投資與物聯網和人工智慧相關底層感測器、晶片、演算法、儲存等技術相關，鎖定智慧駕駛和機器人等應用。

環旭電子今天公告，將以有限合夥人（LP）身分，參與投資蘇州耀途股權投資合夥企業（有限合夥），出資金額人民幣3000萬元，占蘇州耀途股權投資合夥企業首次募資額度比重3.7831%。

根據資料，蘇州耀途股權投資合夥企業目標募資總額不超過人民幣15億元，首次募資額度人民幣7.93億元，蘇州耀途股權投資合夥企業是上海曜途投資管理 （耀途資本）募集設立的新一代資訊技術三期人民幣基金，布局物聯網與人工智慧產業相關的底層感測器、晶片、演算法、儲存等技術投資，應用領域包括汽車電子、消費電子、雲端運算、智慧駕駛、企業級服務和機器人等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環旭指出，此次投資有利加強與資通訊產業鏈發展更廣泛和深入合作，推動技術和產品創新，服務企業中長期發展策略。

環旭表示，耀途資本及此案產業發展基金關注投資方向包含汽車智慧化、工業物聯網、垂直產業的智慧化與數位化、晶片等，與環旭既有業務和未來發展的策略方向重疊度較高，藉由認購耀途資本本期基金，有利環旭拓展業務和技術合作夥伴。（編輯：張均懋）1101221

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族