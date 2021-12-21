環旭投資中國私募基金 布局智慧駕駛和機器人晶片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）封測大廠日月光投控旗下環旭電子擬出資人民幣3000萬元（約合新台幣1.31億元），投資中國私募基金蘇州耀途股權投資合夥企業。

環旭此次投資與物聯網和人工智慧相關底層感測器、晶片、演算法、儲存等技術相關，鎖定智慧駕駛和機器人等應用。

環旭電子今天公告，將以有限合夥人（LP）身分，參與投資蘇州耀途股權投資合夥企業（有限合夥），出資金額人民幣3000萬元，占蘇州耀途股權投資合夥企業首次募資額度比重3.7831%。

根據資料，蘇州耀途股權投資合夥企業目標募資總額不超過人民幣15億元，首次募資額度人民幣7.93億元，蘇州耀途股權投資合夥企業是上海曜途投資管理 （耀途資本）募集設立的新一代資訊技術三期人民幣基金，布局物聯網與人工智慧產業相關的底層感測器、晶片、演算法、儲存等技術投資，應用領域包括汽車電子、消費電子、雲端運算、智慧駕駛、企業級服務和機器人等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環旭指出，此次投資有利加強與資通訊產業鏈發展更廣泛和深入合作，推動技術和產品創新，服務企業中長期發展策略。

環旭表示，耀途資本及此案產業發展基金關注投資方向包含汽車智慧化、工業物聯網、垂直產業的智慧化與數位化、晶片等，與環旭既有業務和未來發展的策略方向重疊度較高，藉由認購耀途資本本期基金，有利環旭拓展業務和技術合作夥伴。（編輯：張均懋）1101221