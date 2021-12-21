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陽交大產學創新研究學院 總統：為產業超前部署

2021/12/21 13:51（12/21 14:01 更新）
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國立陽明交通大學創立「產學創新研究學院」21日揭牌，總統蔡英文（左9）、行政院長蘇貞昌（左8）、新竹市長林智堅（右7）與產業代表均出席。中央社記者郭宣彣攝 110年12月21日
國立陽明交通大學創立「產學創新研究學院」21日揭牌，總統蔡英文（左9）、行政院長蘇貞昌（左8）、新竹市長林智堅（右7）與產業代表均出席。中央社記者郭宣彣攝 110年12月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）國立陽明交通大學創立「產學創新研究學院」今天揭牌，總統蔡英文致詞表示，將以產學共創雙向模式，為台灣產業發展超前部署，產學合作，一起打世界盃。

國立陽明交通大學創立「產學創新研究學院」今天揭牌，蔡總統與行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅與產業代表均出席。蔡總統致詞時表示，在全球半導體產業競爭激烈下，培養下世代高科技人才，是現階段重要工作，其中，「人才最具挑戰性」，法規阻礙人才培育速度，因此她作三大決定。

蔡總統說，第一，5月通過創新條例，鬆綁法規，打破很多法規限制，以更大空間，創立人才機構；第二，人才將來要到產業界，產業界全程參與學程、教學設計，唯有企業界參與，出來才是最好的人才；第三，國家資源有限，她也邀請業界共同努力，以業界、國發會資源投入，還有各大學校友、產業朋友額外挹注。

蔡總統表示，有了三大嘗試，期許「這件事情只許成功不許失敗」，而產學創新研究學院招生一年兩次，她希望學院不要有暑假寒假、全年無休，快速產生人才。

蔡總統指出，美中貿易衝突以來，全球情勢出現很大變化，尤其台灣成為國際注目焦點，過去一年多，許多外賓參訪，羨慕台灣建立完整半導體生態系，竹科變成觀光景點。

總統說，台灣科技產業有超好表現，除了業界努力、學界也扮演關鍵角色，她感謝陽明交大長期投入研究創新為台灣培養人才，也為竹科和護國群山打下基礎。

蘇貞昌致詞時指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響生活，也讓全球產業鏈重組，台灣在蔡總統領導下，有著如常的生產力，拚出最好經濟成績。

蘇貞昌說，台灣土地不大但人才很多，透過頂尖大學和業界強強合作，培育出菁英人才和世界競爭，政府要知道人民、地方、產業、國際需要什麼，「台灣不但已經掌握一席之地，還要擴大領先從加法變乘法，讓人才擁有好舞台。」

林智堅致詞時表示，台灣導體產業正面臨全球競爭，因此提倡大新竹合併升格，解決過去因縣市分治所造成行政效率問題，透過政府、民間合作，才能讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業。

陽明交大校長林奇宏說，陽明交大成立全台第一所由教育部設立的產學創新研究學院，設有前瞻半導體、製成研究所，與台積電、鴻海、緯創資通、力積電、聯詠等企業合作，期待透過新的運作模式，打造符合企業需求的人才。（編輯：李錫璋）1101221

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