投資人逢低進場 亞股漲多跌少

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（中央社香港21日綜合外電報導）投資人逢低進場撿便宜，亞洲股市今天漲多跌少。不過，投資人仍相當關注傳播迅速的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，以及耶誕節期間各國採取的防疫限制措施。

美國溫和派民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）先前表明拒絕支持總統拜登提出的1.75兆美元社會支出法案。如今報導指出，曼欽可能仍有意願與拜登協商，這也為市場提供些許支撐力道。

Omicron的出現造成各國股市重挫，由於病毒傳播迅速，迫使政府實施各項防疫措施，因此對經濟造成傷害。

荷蘭已宣布在耶誕期間實施封城；德國也收緊限制，未接種疫苗者受到顯著影響；此外，媒體揣測，英國也可能實施更嚴格的防疫措施。

Crossmark Global Investments首席市場策略師費南德茲（Victoria Fernandez）說：「波動性和不確定性是關鍵要素，將帶領我們進入新年。」

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師厄崔爾（Ray Attrill）則稱：「目前…病毒傳播對經濟造成的短期影響以及相關防疫限制，成為市場關注焦點。」

東京股市上漲逾2%；香港股市上揚1%；上海綜合股價指數收漲0.88%。

雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、雅加達和曼谷股市也收漲；馬來西亞和馬尼拉股市則收黑。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1101221