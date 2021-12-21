Podcast服務商SoundOn用戶破千萬 助華語創作國際化

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台灣新創Podcast服務商SoundOn集團新辦公室21日開幕，目前全球用戶突破1100萬人，海外用戶占比超過5成。（SoundOn提供）中央社記者吳家豪傳真 110年12月21日

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（中央社記者吳家豪台北21日電）今年初Clubhouse爆紅，帶動語音社交熱潮，台灣新創Podcast服務商SoundOn布局國際市場，整併語音社交平台Goodnight至今，全球用戶已突破1100萬人，海外用戶占比超過5成。

SoundOn表示，看好優質在地內容可以走向國際化，未來將引導更多華語創作者用聲音連結世界。

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今年初在Clubhouse「開房間」，吸引全球大量使用者，也讓Twitter、Facebook等社群平台看見聲音經濟的潛力和商機，紛紛推出相關產品或服務。

SoundOn是台灣本土最大的Podcast託管服務平台，由Uber北亞洲區前總經理顧立楷於2019年創立，提供Podcast原創節目、播放器、託管平台、商務合作等一條龍服務。今年7月SoundOn整併Goodnight的語音社交、線上語音即時互動、聲音互動論壇等服務，今天宣布集團新辦公室正式開幕。

SoundOn集團執行長黃建翰說，經過團隊整合與混血，產品開發上更有效率、功能可模組化重複運用，SoundOn集團將為創作者打造可靠的商業模式，支持創作者持續產出具有更多互動性的聲音內容節目。

根據SoundOn公布的最新數據，目前全球用戶突破1100萬人，海外活躍用戶超過5成，用戶使用時間平均每天超過42分鐘；累積創作者人數達2萬人，近一年產出10萬小時以上的聲音節目。

展望未來營運，SoundOn將聚焦4大策略。首先會針對不同聲音需求推出多款App，細分用戶不同需求和不同情境，例如學習、主題社群、個人娛樂、陪伴等；不同App之間仍會共用模組，節省開發時間，並整合後台數據。

由於目前僅流量名列前茅的「頭部創作者」能夠透過聲音節目獲得較好的收入回報，SoundOn集團表示，未來將推出付費訂閱內容與贊助等多元商業機制，讓頭部和新手聲音創作者都有更好的長尾收入。

此外，SoundOn發現，團隊的國際化經驗不只帶進5成以上的海外用戶，也將成為未來SoundOn內容國際化的最佳推手。SoundOn看好優質在地內容經過挑選與翻譯後，可以走向國際化，未來將引導更多華語創作者用聲音連結世界。（編輯：楊蘭軒）1101221