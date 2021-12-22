NCC凱擘移頻處分遭北高行撤銷 陳耀祥：恐侵害行政權

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（中央社記者蘇思云台北22日電）NCC否決凱擘旗下4系統申請壹電視新聞台從49台移到149台一案，北高行日前判決撤銷NCC否決處分。NCC主委陳耀祥表示會上訴，法院應該尊重獨立機關的監理處分，若代為判斷，可能有司法權取代、侵害行政權的問題。

NCC在2019年初否決凱擘旗下4系統申請壹電視新聞台從49台移到149台，並把寰宇新聞台調整到49台一案，台北高等行政法院判決近期出爐，撤銷NCC否決處分。

立法院交通委員會今天邀NCC主委陳耀祥進行「如何兼顧消費者權益及消費購物頻道產業公平健全發展議題」專題報告並備質詢。民進黨立委林俊憲詢問如何看待這項判決，同時詢問NCC對於萬年頻道還有頻道區塊化問題。

陳耀祥表示，NCC會對這項判決上訴，法律上來說，行政處分屬於NCC獨立機關的判斷，法官介入NCC的實體審查，「在行政法理論上有侵入行政權問題」，這部分將是重要論點。如果法官可以認定，那以後就由法官決定，而不是NCC來決定了。

陳耀祥認為，這是司法權跟行政權的劃分問題，法官對獨立機關判斷做成的行政處分，法院審查密度到哪裡，將是法律上重要論點，「法官對行政法這點沒掌握得很精準」。

至於頻道代理商業者整包販售頻道，是否也是造成萬年頻道的問題。陳耀祥表示，這是原因之一，有廣法裡面對頻道代理商這樣的重要參與者沒有規範，應該是未來要處理的議題。另外，頻道上下架跟區塊化議題相關，NCC預計明年6月底前會提出相關方案。

陳耀祥會後受訪告訴中央社記者，法院對行政機關的監理處分，應該要尊重獨立機關的判斷，依照過去大法官解釋都說得很清楚，行政法院是針對程序上、儼然不當或違法來做判斷，如果實體代替NCC做判斷，就有司法權取代、侵害行政權的問題。

北高行判決指出，NCC用「影響消費者收視習慣，無法維持消費者權益」為由，否決移頻申請，欠缺正當性，認為NCC最可能的否決理由應該是擔心凱擘背後的市場地位，可能透過移頻來施予其他業者壓力，但在NCC原處分跟地方政府回函中都沒有相關論述。

陳耀祥對此表示，不是所有要件要滿足才能做成行政處分，可能有一個、兩個就能做出判斷基礎；市場競爭是重要議題，但會就個案做不同判斷。（編輯：林淑媛）1101222