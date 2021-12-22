中鋼明年1月及首季盤價走跌 平均調降2.15%

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（中央社記者蔡芃敏台北22日電）中鋼今天表示，明年1月與首季盤價全面走跌，平均調降2.15%。展望後市，中鋼認為，鋼價已築底盤整，預計剛性需求將在明年農曆春節後出籠，看好鋼價迎來反彈契機。

中鋼今天發布新聞稿指出，考量下游用鋼產業進入去化庫存階段，且新台幣匯率相對強勢，加上煤鐵原料成本續居高檔，中鋼決議明年1月份及第1季盤價持續採行「穩健、合宜、順勢」訂價策略，平均降幅2.15%。

中鋼指出，熱軋鋼板（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料與一般料）、冷軋鋼捲（一般料）與熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）1月盤價每公噸調降新台幣900元，中低規與高規電磁鋼捲調降500元，熱浸鍍鋅鋼捲與電鍍鋅鋼捲維持平盤。

明年首季盤價，熱軋鋼板（中高碳、工具鋼）、冷軋鋼捲（中高碳、工具鋼）、熱軋鋼捲、汽車料每公噸調降900元，鋼板、棒線（低碳、中高碳、冷打、低合金）每公噸降500元，冷軋鋼捲（製桶）維持平盤。

中鋼認為，鋼市合理修正，已築底盤整，預計農曆年後將有需求釋出，帶動補貨潮。看好迎來鋼價反彈契機，重返鋼市暢旺榮景。

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中國今年下半年祭出多項調控政策，導致煤鐵及鋼材等價格自10月下挫，連帶影響全球鋼價。不過，中鋼指出，中國流通行情跌勢趨緩，已出現反彈走勢，加上寶武、鞍本兩大主力鋼廠明年1月份盤價開平，市場已釋出止跌回穩訊號。此外，中鋼粗鋼減產超過預期，今年預估總產量約10.4億噸，明年總產量將再降至約10.1億噸。

中鋼也說，全球能源飆漲，歐盟最新碳交易價格每噸已漲逾80歐元，年增幅超過1.5倍。未來節能減排及設備投資費用長期看漲，也將為鋼廠帶來成本轉嫁壓力。（編輯：黃國倫）1101222