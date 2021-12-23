研華智慧醫療方案獲雙認證 取得進軍歐美入場券

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（中央社記者吳家豪台北23日電）工業電腦廠龍頭研華今天宣布，旗下智慧病房解決方案及遠距醫療解決方案通過美國健康保險可攜與責任法（HIPAA）及歐盟一般資料保護規則（GDPR）合規性驗證，成為台灣第一套通過雙認證的醫療軟體。

研華發布新聞指出，未來將從東南亞開始，透過與當地醫院或系統整合業者合作的方式，逐步啟動智慧病房解決方案及遠距醫療解決方案國際布局，再以開設在東南亞的歐美醫療業者醫院為跳板，搶進歐美市場。

國際驗證公司SGS指出，HIPAA與GDPR是歐美醫療資訊保護管理的主要法規，歐美醫療業者在評估醫療科技解決方案時，都會優先檢視該解決方案是否通過HIPAA與GDPR的合規性驗證。企業透過HIPAA與GDPR的合規性設計、實作與確認，可取得進軍歐美市場的入場券。

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研華智慧醫療產品經理許全慶說，為了落實HIPAA與GDPR合規要求，研華從今年初就啟動相關計畫，投入至少4到5個月時間，根據SGS提出的查核改善建議，優化系統中資訊安全與隱私保護的設計，例如以加密方式儲存及傳輸資訊、強化軌跡紀錄與留存、增加民眾可以取回個人資訊的機制。

以智慧病房解決方案而言，研華將病患關懷與護理照護兩大服務整合在單一平台，相較於歐美醫療系統供應商多將這兩項服務分別獨立成一套系統的做法，可以更有效提高醫護人員作業效率與病患照護品質。（編輯：郭無患）1101223