士紙：1.2萬坪土地分5年開發 回饋20%公園綠地

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士林紙業總經理蔡丞哲24日在台灣證券交易所法人說明會受訪表示，紙廠在2015年停產後，轉型母嬰、養顏生活產品銷售，廠區開發及租賃成為近年主要的營收來源，現階段有1萬2000多坪土地將分5年開發。中央社記者潘智義攝 110年12月24日

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（中央社記者潘智義台北24日電）士林紙業總經理蔡丞哲今天表示，紙廠在2015年停產後，轉型母嬰、養顏生活產品銷售；廠區開發及租賃成為近年主要的營收來源，現階段有1萬2000多坪土地將分5年開發。

蔡丞哲在台灣證券交易所法人說明會後接受中央社採訪指出，今年3月23日台北市政府公布士林都市計畫通盤檢討，以及後續的文化資產審議委員會決議，士林舊紙廠土地開發案將在1萬2000多坪基地上分5年開發，目標是綜合商場，明年將先完成20%公園綠地回饋給台北市。

他說，上述土開案將包括賣場、辦公大樓、住宅、酒店，且區域內重要歷史建物將保留修復再利用，不但要發揮商業價值，也同步保護及傳承文化資產。

蔡丞哲說，士紙未來如何轉型，仍須按舊廠開發進度逐步檢討，現階段土地開發確實是營運主軸；一方面出租舊廠區收取租賃費用，一方面適時開發。近期即因有原租賃土地轉為開發，使租賃收入減少。

另外，士紙廠區部分土地也已興建為56個房間的旅館經營中，且因暫時轉型防疫旅館，帶來不錯收入。

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他解釋，從今年前11月營收來看，營建收入約占44%、租賃占22%、客房收入占13%，商品銷售收入僅約占22%，廠區土地開發已成今年最主要營收來源，而前11月營建收入也包括天母、士林兩塊土地住宅合建案。

對於民生用紙漲價，他強調，因紙廠已停產，現階段與紙相關的業務主要是母嬰產品、養顏生活產品，目前都沒調漲價格，但考量用紙成本增加，將來推出新產品時會適度反映，也會慎選銷售通路。（編輯：張良知）1101224