鄭貞茂：陽明財務體質好轉 規劃減碳路徑趕上同業

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（中央社記者張建中台北26日電）陽明海運董事長鄭貞茂今天表示，陽明財務體質已大幅改善，下一步要全力落實ESG，規劃環保減碳路徑圖，力拚迎頭趕上其他同業。

鄭貞茂出席陽明海運前董事長謝志堅的新書發表會，會後受訪時表示，陽明財務體質已明顯改善，下一步要完善公司治理架構，落實環境、社會和企業治理（ESG），並研究環保法規趨勢，規劃環保減碳路徑圖，力拚最終迎頭趕上其他船公司。

媒體關心陽明船隊規劃，他認為，「節能減碳非做不可」，未來船隊規劃將逐步朝新型燃油發展。但陽明每項決策仍會小心謹慎，並經過董事會周延討論，不僅是新型態船造價較高，若未來法規日趨嚴格，恐怕也會壓縮優勢。

鄭貞茂指出，陽明財務體質好轉，談判籌碼隨之增加，「但造船廠目前訂單爆滿，誰要跟你談？會是好時機嗎？」。此外，船隻維修也是營運一大重點，若船型太多，維修複雜，人才培育也不容易。

他說，陽明已納入台灣50指數、MSCI台灣指數等重要成份股，未來力拚成為退休基金投資標的，「要爭取法人長期投資，而非短期」，陽明須藉由穩定獲利、定期配發股息等吸引退休基金青睞。

鄭貞茂致詞時表示，海運營運與外在環境高度相關，貨櫃三雄今年獲利粗估達新台幣5000億元，超過台灣銀行業總和，船公司經營「7分靠運氣，3分靠努力」。（編輯：蘇志宗）1101226