合庫銀2022年調薪 加計考績平均幅度6.6%

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（中央社記者吳佳蓉台北27日電）響應軍公教加薪，合庫商銀今天宣布，明年（2022年）元旦起為員工調薪4%，加計年度考績晉薪，平均加薪幅度達6.6%以上，連同優渥年終獎金入袋，盼員工能在虎年過得虎虎生風。

今年截至11月底，合庫商銀累計自結稅後淨利達新台幣172.36億元，較去年同期大幅成長27.49%。

合庫銀表示，既然有好業績，理所當然要回饋給辛苦打拼的員工，過去在2018、2019年都曾為員工調薪，盼2022年再度調薪4%的好消息，能有效鼓舞員工士氣，續創佳績。

合庫商銀指出，今年雖沒加薪，但也以員工持股信託方式回饋員工，每月相對提撥新台幣1000元認股資金給員工，相當於約1.55%的加薪幅度，讓員工可透過規律的小額儲蓄，與公司共享經營績效，累積資產以享受退休後的樂齡生活。

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除加薪外，合庫銀表示，近年也以多種方式增加員工福利，舉例來說，近期配合國內觀光業振興方案，提供國內員工「五星級飯店」住宿券及旅遊刷卡金補助，也為國內全體員工投保防疫及疫苗接種險，並實施優於法令的防疫照顧假、疫苗接種假、疫苗接種補助及篩檢費用補助等。

合庫銀今年也首次扮演「企業月老」，舉辦員工未婚聯誼，並加碼生育津貼補助，第1胎10萬元、第2胎12萬元、第3胎以上15萬元，並搭配產前（檢）假、安胎假、陪產假、產假及育嬰留職停薪等相關福利，以達到友善職場目標。（編輯：楊凱翔）1101227