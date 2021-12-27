益航看好散裝航運擬增新船 旗下土地開發事業並進

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益航27日在台灣證券交易所舉辦法人說明會，益航營運長莊仟萬（左起）、董事長郭人豪、發言人林燕玲、投資部協理林慧祺出席。益航不排除購買或承租新船；並看好土地開發前景。中央社記者潘智義攝 110年12月27日

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（中央社記者潘智義台北27日電）益航今天在法人說明會中表示，對明年散裝航運市場有期待，不排除購買或承租新船加入營運；並看好土地開發前景，土城建案第3、4期預計明年第2季開賣。

益航今天在台灣證券交易所舉辦法人說明會，投資部協理林慧祺指出，益航旗下有航運、百貨、地產、融資租賃、金融服務等業務，今年前3季營收，大洋百貨占75.8%、散裝航運占20.1%。

林慧祺說，益航從航運業起家，目前有11艘散裝貨輪，包括2艘輕便型（Handysize）、5艘卡姆薩極限型（kamsarmax）、4艘輕便極限型（supramax），2020、2021年分別下水2艘船舶，都是卡姆薩極限型，會視航運業景氣調整營運策略。

益航發言人林燕玲解釋，業務部門確實有評估購買或承租新船加入明年營運的可能，但一切仍須董事會審慎考慮海運市場需求再做決定。

林慧祺表示，目前波羅的海乾散裝指數仍相對在歷史高點，今年航運業績應該不錯，但未來表現受景氣波動，波羅的海指數影響很大；只能搭配長短約調配，選擇有利的租約，目前長約占27%、短約占46%、聯營占27%。

林慧祺說，11艘當中有3艘是3年以上長約，短約一年一簽；2018年以來獲利相對穩定成長，僅2020年第2季受疫情影響毛利較低，同年第4季較低則因船舶歲修；到了今年，受惠海運景氣，加上大型船舶加入營運，業績翻揚。

益航營運長莊仟萬指出，明年2至11月陸續將有5艘船換約，其中包括1艘卡姆薩極限型、1艘輕便極限型。

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土地開發部分，林慧祺說，益航旗下薪昇暘開發切入住宅大樓開發、買賣不動產、投入公共建設等，第一個建案是半島花園合建案已完銷，剩部分店面保留彈性運用；預期明年不動產市場景氣仍佳，土城建案3、4期將在明年第2季前開賣，宜蘭烏石港建案將待取得溫泉水權後再開發，以增加投資收益。

融資租賃事業方面，益航旗下友成融資租賃是一家在中國提供企業租賃、汽車融資租賃的金融服務公司，營運據點涵蓋中國30個主要城市，融資餘額有人民幣2.3億元，接案車輛餘額2603輛。（編輯：楊蘭軒）1101227